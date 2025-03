Ad Ariano Irpino, la polizia ha fermato e denunciato quattro cittadini rumeni, un uomo e tre donne, tutti residenti a Napoli, per furto aggravato in concorso. L’operazione è condotta dagli agenti del Commissariato del Tricolle, che sono intervenuti dopo la segnalazione di un’autovettura sospetta da parte di alcuni cittadini.

Il blitz della polizia

Il veicolo segnalato è intercettato lungo una strada comunale di Ariano Irpino. Alla guida c’era un 21enne rumeno, che trasportava diversi prodotti alimentari risultati essere provento di furto. Poco dopo, gli agenti hanno individuato anche tre donne, complici del giovane, confermando il loro coinvolgimento nell’attività illecita.

Denunce e foglio di via

Dopo gli accertamenti di rito, i quattro sono identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Benevento per furto aggravato in concorso. Inoltre, nei loro confronti è emesso un foglio di via obbligatorio, che impedisce loro di tornare nel comune di Ariano Irpino per un determinato periodo di tempo.