Un episodio di violenza inaudita è stato recentemente documentato sul Vesuvio, suscitando indignazione e rabbia tra i cittadini e i turisti presenti. Domenica scorsa, due autisti di veicoli N.C.C. (noleggio con conducente) si sono resi protagonisti di una furiosa rissa che è durata per oltre due minuti, sotto gli occhi increduli dei presenti. I due uomini, di circa 50 anni, si sono colpiti ripetutamente con pugni, schiaffi e calci, mentre nessuno interveniva, limitandosi a filmare l’accaduto con i loro telefoni.

Il motivo della violenza sembra risiedere in un disguido tra i due autisti, che si contendevano lo stesso gruppo di turisti diretti verso il cratere del Vesuvio. Non riuscendo a trovare un accordo su chi dovesse effettuare la corsa, la situazione è degenerata in un vero e proprio scontro fisico. Il fatto che si sia verificato proprio in una zona di sosta del Vesuvio, dove i turisti lasciano i propri veicoli per proseguire con le navette, ha aumentato la gravità dell’incidente, poiché si è svolto davanti a turisti e bambini.

L’assenza di intervento da parte dei presenti ha suscitato ulteriori polemiche, con molte persone che hanno testimoniato la loro incredulità di fronte all’indifferenza della gente. Nonostante i numerosi filmati girati e diffusi sui social, solo un cittadino indignato ha inviato il video alle forze dell’ordine, facendo sì che i carabinieri di Torre del Greco avviassero le indagini. Le forze dell’ordine ora stanno cercando di identificare i protagonisti della rissa attraverso le immagini, ma nel frattempo il caso ha già attirato l’attenzione sia delle istituzioni locali che dei cittadini.

Le Reazioni e gli Sforzi delle Autorità

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha espresso la sua sorpresa e disappunto di fronte all’incidente, sottolineando l’importanza di aumentare la sicurezza sul Vesuvio. La zona, che ogni anno accoglie circa 600.000 turisti, è da tempo oggetto di regolamentazioni in merito alla viabilità e alla sosta, con l’introduzione di aree di parcheggio ad hoc per evitare caos e abusi. Tuttavia, nonostante gli sforzi, episodi di illegalità e inciviltà sembrano persistere, come dimostra quanto accaduto domenica scorsa. Buonajuto ha annunciato l’intenzione di aumentare la presenza di agenti di polizia sul vulcano, istituendo anche presidi della polizia municipale per garantire maggiore ordine e sicurezza, in particolare durante il periodo estivo.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha commentato duramente la totale indifferenza dei presenti, che hanno preferito filmare l’incidente piuttosto che intervenire o chiamare le forze dell’ordine. Il suo intervento è stato un appello a una maggiore responsabilità civile, sollecitando le autorità a identificare i responsabili della rissa e a prendere provvedimenti. “Ci auguriamo che, grazie a questi elementi, le autorità preposte riescano a identificare e denunciare i protagonisti di questa vicenda, che definire indegna è poco”, ha concluso Borrelli.