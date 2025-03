Un semplice invito a rispettare le strisce pedonali è bastato a scatenare la violenza. È accaduto in Piazza Vanvitelli, nel cuore del Vomero, dove un tassista di 55 anni è stato aggredito e pestato da un gruppo di minorenni.

L’aggressione

I protagonisti della vicenda sono quattro ragazzi tra i 16 e i 17 anni, studenti di un istituto tecnico di Scampia, che poco prima avevano partecipato a un cineforum in un cinema di via Kerbaker. Dopo la proiezione del film The Holdovers – Lezioni di Vita, che affronta il tema del riscatto sociale, il gruppo si stava dirigendo verso i propri scooter.

L’incontro con il tassista è avvenuto per una banale questione di viabilità: l’uomo, vedendoli attraversare fuori dalle strisce, ha semplicemente suggerito loro di farlo nel punto corretto. Una richiesta che, anziché essere accolta con senso civico, ha provocato una reazione violenta. I ragazzi hanno dapprima insultato l’uomo e poi lo hanno colpito con calci e pugni, fino a lasciarlo a terra con escoriazioni e un occhio nero.

Intervento dei passanti e conseguenze

Numerosi passanti sono intervenuti per aiutare la vittima e sedare la lite. Alcuni testimoni hanno ripreso la scena con i cellulari e i video sono diventati virali sui social, contribuendo all’identificazione dei responsabili.

I quattro adolescenti sono denunciati per lesioni e ora dovranno rispondere delle loro azioni. Il tassista, fortunatamente, ha riportato ferite lievi, ma l’episodio accende ancora una volta i riflettori sulla problematica della violenza giovanile e della mancanza di rispetto delle regole.