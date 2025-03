La nascita dell’associazione e i suoi obiettivi

“Non tenere la testa così in basso da non poter vedere il cielo”: questo è il motto dell’associazione no profit DPM-Ragazzi di periferia. Dopo 2 anni di pandemia e tante restrizioni, alcuni ragazzi della periferia di Boscoreale, supportati dalla sig.ra Maria Di Palma (ora presidente) danno vita all’associazione nel giugno del 2022. La visione del gruppo giovanile è quella di abbattere lo stigma sociale associato alla periferia e valorizzare i giovani del territorio assieme alla cultura, alla musica e alla tradizione. Nel concreto l’associazione coinvolge i ragazzi in progetti e manifestazioni per il sociale, e in questi anni ha permesso ai ragazzi di poter esprimersi al meglio nelle loro passioni, ad esempio con show di comicità, esibizioni musicali e di danza.

Le ultime iniziative

Nell’ultimo anno, l’attività dell’associazione si è divisa in stagione estiva e invernale. Durante l’estate del 2024 l’associazione si è impegnata ad organizzare, ad esempio, raduni di auto e moto d’epoca, sfilate canine, esibizioni canore all’aperto e anche lezioni di danza per i ragazzi con manifestazione finale; in inverno, invece, ha organizzato eventi in collaborazione con le scuole di Boscoreale, in particolare con l’IC Castaldi-Rodari nei plessi di Cangiani, Marchesa, Pellegrini e Passanti nelle festività natalizie e di Carnevale per regalare un sorriso ai bambini. Il 27 febbraio scorso si è tenuta una sfilata di carnevale, dove le mascotte dell’associazione hanno fatto divertire i bambini guidandoli nella sfilata.

DPM-Ragazzi di periferia è un esempio di costanza e forte impegno che contribuisce allo sviluppo culturale e ludico di un territorio che, altrimenti, non offrirebbe nulla ai giovani; è un gruppo di ritrovo per i ragazzi, che non sono più smarriti nella loro periferia ma si sentono parte di una comunità coesa e che ha fiducia nel loro talento e nella loro voglia di contribuire al miglioramento dello status della periferia.

Le testimonianze dei ragazzi

I giovani membri dell’associazione sostengono che la loro quotidianità sia cambiata positivamente dopo la nascita di questa squadra. Partiamo dalla testimonianza di una ragazza, Simona Sorrentino, che grazie all’associazione è riuscita a superare la sua timidezza, a diventare più socievole e a fare molte amicizie in seguito ad esperienze negative nel contesto scolastico; un altro ragazzo, Michele Avino, ha trovato il parco pubblico di Pellegrini come un luogo di ritrovo per legare con i suoi nuovi amici e dare un pizzico di felicità e alternative alla sua routine. Giuseppe Erosto, membro dell’associazione sin dalla sua nascita, afferma che grazie a DPM ha scoperto molto di più il suo territorio e le opportunità che esso offre, ed è fiero di essere utile per il sociale e collaborare con il Comune di Boscoreale per l’organizzazione di eventi che possano coinvolgere più persone possibile.

Qui la pagina Facebook dell’associazione: DPM Ragazzi di Periferia- gruppo Facebook