L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha confermato il calendario dei pagamenti per marzo 2025, assicurando la continuità dei sostegni economici per milioni di cittadini, tra cui pensionati, famiglie e lavoratori in difficoltà.

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

L’accredito della NASpI e della DIS-COLL, destinate rispettivamente ai lavoratori subordinati che hanno perso il lavoro in modo involontario e ai collaboratori coordinati e continuativi, è previsto entro la metà di marzo. La data esatta varia per ciascun beneficiario in base al giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione. Per conoscere con precisione il giorno di pagamento, è possibile consultare il Fascicolo Previdenziale del cittadino sul sito dell’INPS, accedendo alla sezione “Prestazioni e servizi”.

Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro

L’Assegno di Inclusione (ADI), destinato ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica, sarà erogato in due tranche:

Entro il 15 marzo per chi ha presentato la domanda entro il 28 febbraio o ha avuto la pratica sospesa e sta recuperando arretrati.

Dal 27 marzo per i percettori ordinari che ricevono mensilmente l’Assegno sulla Carta di Inclusione (Carta ADI).

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), che dal 2025 prevede un aumento del contributo da 350 a 500 euro mensili per chi partecipa ai percorsi di formazione, seguirà lo stesso calendario dell’Assegno di Inclusione:

Dal 14 marzo per chi ha presentato una nuova domanda o sta recuperando arretrati.

Dal 26 marzo per chi riceve regolarmente l’accredito mensile sulla Carta SFL.

Pagamento delle pensioni

Le pensioni di marzo 2025 saranno erogate con le seguenti modalità:

Per chi ritira le pensioni in contanti presso gli uffici postali, la disponibilità valuta è sabato 1° marzo.

Per coloro che ricevono gli accrediti in conto corrente, la disponibilità valuta è lunedì 3 marzo.

Assegno Unico

L’Assegno Unico Universale, destinato alle famiglie con figli a carico, sarà erogato con le seguenti tempistiche:

Tra il 17 e il 19 marzo per chi è già percettore.

Alla fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza per coloro che hanno presentato modifiche o nuove domande.

Ex Bonus Renzi: accredito in busta paga

Per i lavoratori dipendenti aventi diritto al trattamento integrativo di 100 euro (ex Bonus Renzi), l’importo sarà incluso direttamente nella busta paga senza necessità di presentare domanda. La voce specifica, indicata con la sigla TIR, comparirà nel cedolino dello stipendio. Il pagamento avverrà generalmente nella settimana finale del mese, con data prevista intorno al 27 marzo, in base ai calendari aziendali.