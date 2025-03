L’INPS ha annunciato un cambio nel calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale (AUU), introducendo nuove modalità per la gestione delle date di accredito. Con un messaggio pubblicato il 19 febbraio 2025, l’istituto previdenziale ha fornito chiarimenti in merito alle tempistiche dei versamenti per i prossimi mesi, da febbraio a giugno 2025.

Nuovo Sistema di Pagamento e Cambiamento nel Calendario

L’INPS, con il messaggio n. 111 del 13 gennaio 2025, ha annunciato l’adesione al sistema Re.Tes. della Banca d’Italia per la gestione dei pagamenti dell’Assegno Unico. A seguito di questa modifica, non sarà più possibile conoscere con largo anticipo la data esatta di accredito della prestazione.

I beneficiari, infatti, riceveranno l’assegno senza una data predefinita, potendo verificare l’accredito solo dopo l’emissione del pagamento. Tuttavia, è sempre possibile monitorare lo stato del pagamento accedendo alla propria area personale sul sito dell’INPS, utilizzando le credenziali digitali (SPID, CIE o CNS).

Nuove Date di Pagamento dell’Assegno Unico

Secondo il nuovo messaggio n. 633 dell’INPS, il pagamento dell’Assegno Unico per i mesi da febbraio a giugno 2025 seguirà questa programmazione:

Dal giorno 20 di ogni mese, per chi già percepisce l’assegno e non ha subito variazioni nell’importo.

Nell’ultima settimana del mese, per chi ha richiesto l’assegno per la prima volta o ha subito variazioni (ad esempio, per aggiornamenti dell’ISEE o conguagli).

Resta invariata la regola per la prima rata dell’Assegno Unico: il pagamento non avverrà nell’ultima settimana del mese di presentazione della domanda, ma nel mese successivo.

Come Controllare lo Stato del Pagamento

Per conoscere l’importo e la data esatta di accredito, i beneficiari possono accedere alla propria area personale sul portale INPS, verificando lo stato della prestazione pochi giorni prima dell’erogazione.