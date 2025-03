In un periodo particolarmente difficile dal punto di vista economico e demografico per molte famiglie italiane, il Governo ha introdotto un’iniziativa che mira a offrire un sostegno concreto alla natalità. Un “abbraccio” simbolico per chi sta affrontando le prime difficoltà legate all’arrivo di un bambino: il Bonus Bebè o, più precisamente, la “Carta Nuovi Nati”.

Un Aiuto Concreto per i Neogenitori

Il nuovo contributo, che ammonta a 1.200 euro una tantum, è destinato a tutti i genitori che hanno visto nascere un bambino a partire dal 1° gennaio 2025. La misura è stata inclusa nella Manovra economica 2025 e si propone di aiutare le famiglie a sostenere le prime spese per il neonato. Questo bonus si affianca ad altre misure di supporto economico, pensate per contrastare le difficoltà di molte famiglie e favorire il benessere dei più piccoli.

Requisiti e Modalità di Accesso

Per poter beneficiare della Carta Nuovi Nati, i genitori devono soddisfare alcuni requisiti. Il principale riguarda l’ISEE familiare, che non dovrà superare i 40.000 euro. Un aspetto positivo è che l’Assegno Unico non verrà conteggiato nel calcolo dell’ISEE, ampliando così il numero di famiglie che potranno accedere al beneficio. Inoltre, la misura interessa anche i cittadini extracomunitari che possiedono un permesso di soggiorno di lungo periodo, garantendo così una più ampia copertura sociale.

Quando Richiedere il Bonus

Lo stanziamento iniziale per il 2025 è stato fissato a 330 milioni di euro, cifra che salirà a 360 milioni di euro nel 2026. Le domande per ottenere il bonus potranno essere presentate a partire dal 31 marzo 2025. Per i bambini nati nei primi mesi dell’anno, il bonus verrà erogato con valore retroattivo. I genitori potranno fare richiesta attraverso diversi canali:

Portale web INPS (utilizzando SPID, CIE o CNS)

Contact Center INPS

Numero verde dedicato

Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati

Una delle caratteristiche più apprezzabili di questo contributo è che non sarà tassato, quindi non influirà sul reddito imponibile delle famiglie.

Come Funziona la “Carta Nuovi Nati”?

La Carta Nuovi Nati sarà inviata direttamente all’indirizzo del beneficiario e potrà essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di prodotti essenziali per neonati. Gli articoli acquistabili includono:

Alimenti per bambini (latte in polvere, omogeneizzati, pappe)

Prodotti per l’igiene (pannolini, creme, salviette, bagnoschiuma specifico per neonati)

Abbigliamento per la prima infanzia

Gli acquisti dovranno essere effettuati presso negozi convenzionati, sia fisici che online, e saranno validi per un periodo che durerà fino al terzo anno di vita del bambino. Questa lunga validità consente un supporto duraturo nel tempo per le famiglie.

Bonus per Adottati e In Affido

Un altro punto importante riguarda i bambini adottati o in affido. In questi casi, il contributo sarà valido per i tre anni successivi all’ingresso in famiglia, assicurando pari opportunità a tutte le nuove famiglie, indipendentemente dal percorso di accoglienza del bambino.