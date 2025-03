La Polizia di Stato ha denunciato un 43enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’episodio è avvenuto a Portici, in corso Umberto, dove gli agenti del commissariato Portici-Ercolano sono intervenuti su segnalazione di un furto in atto all’interno di un garage privato.

L’arresto in flagranza di reato

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato una saracinesca socchiusa, bloccata con una tronchese per impedirne la chiusura, e diverse bottiglie di prosecco posizionate a terra. Poco dopo, hanno sorpreso un uomo in procinto di uscire dal box, bloccandolo immediatamente.

Durante la perquisizione, il soggetto è trovato in possesso di un coltello, mentre nella sua auto, parcheggiata all’esterno del parco privato, sono rinvenuti diversi arnesi da scasso e una bottiglia di prosecco identica a quelle presenti nel garage.

Danneggiati altri garage

Inoltre, gli agenti hanno accertato che altri cinque garage della zona presentavano placche di sicurezza danneggiate, segno che il ladro avrebbe potuto tentare di accedere anche a quegli spazi.