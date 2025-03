Attimi di tensione all’esterno del Sole365 del Rione Alto, a Napoli, quando una donna in evidente stato di alterazione, probabilmente sotto l’effetto di stupefacenti, ha iniziato a minacciare i passanti e i clienti del supermercato con una siringa. L’episodio si è verificato intorno alle 18:30, in un momento in cui molte persone si trovavano in zona per passeggiare o fare acquisti.

Il racconto di una testimone: “Ora ho paura di camminare da sola”

Una dottoressa presente sulla scena ha raccontato di aver vissuto momenti di grande paura e di essere subito corsa a casa, terrorizzata dalla situazione. “Ora ho paura di camminare da sola per strada quando fa buio”, ha dichiarato, evidenziando il senso di insicurezza che episodi del genere possono generare tra i cittadini.

Un episodio di violenza che scuote il quartiere

La donna, in preda a uno stato di forte agitazione, urlava e insultava con pesanti ingiurie gli abitanti del quartiere. La situazione avrebbe potuto degenerare se non fosse stato per il pronto intervento del personale del supermercato, che con coraggio e determinazione è riuscito ad allontanarla, riportando la calma tra i presenti.

Un problema crescente nel Rione Alto

Non è la prima volta che episodi di questo tipo si verificano nel quartiere. Gli abitanti del Rione Alto denunciano da tempo un aumento di situazioni di degrado e insicurezza, con episodi di violenza e aggressioni che stanno diventando sempre più frequenti.