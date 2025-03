La rigenerazione urbana di Scampia entra nel vivo con l’avvio dei lavori nel Lotto A, un progetto destinato a trasformare l’area in un ecoquartiere all’avanguardia. Entro 24 mesi sorgeranno 145 nuovi alloggi, di cui 97 nei tre edifici del Lotto A e 48 nel Lotto L, insieme a asili nido, un Civic Center e spazi comunitari, il tutto progettato secondo i più alti standard di sostenibilità energetica.

Un progetto di riqualificazione ambizioso

L’intervento coinvolgerà oltre 100 unità lavorative, 25 ditte specializzate e 50 professionisti tra ingegneri e progettisti. Un impegno finanziario significativo, con un investimento che supera i 50 milioni di euro, e un piano di avanzamento lavori che punta a completare l’80% del progetto entro il 2025.

L’obiettivo è cambiare il volto di Scampia, non solo attraverso nuove abitazioni, ma creando spazi di aggregazione e servizi che migliorino la qualità della vita dei residenti.

L’architettura come simbolo di rinascita

Lo studio Settanta7, responsabile della progettazione, ha puntato su un’architettura iconica per rilanciare il quartiere, trasformando Scampia in un simbolo di contemporaneità e sostenibilità. La nuova identità urbana sarà caratterizzata da edifici innovativi e funzionali, capaci di rappresentare un modello di rigenerazione urbana di successo.

Avanzamento dei lavori

Attualmente, il cantiere è in piena attività:

Edificio A3: in corso le opere di fondazione con tecnologia jet grouting per il consolidamento del terreno. Le lavorazioni saranno completate entro la prossima settimana, per poi procedere con le fondazioni in calcestruzzo; Edificio A1: completato lo scavo e lo strato cuscinetto con misto granulare, in corso il getto di magrone per le fondazioni; Edificio A2: avviata la preparazione della posa dello strato di fondazione, con demolizione di parti di muri esistenti e livellamento del terreno.