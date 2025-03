Anche per il 2025, anziani e persone con disabilità potranno beneficiare di importanti agevolazioni fiscali, pensate per alleviare i costi legati all’assistenza e alla tutela della salute. Il sistema di detrazioni prevede sgravi fino a 541 euro annui, a condizione che il contribuente rispetti determinati requisiti di reddito e fornisca la documentazione necessaria.

Oltre a queste misure, sono previsti ulteriori incentivi per spese mediche, ausili per la mobilità e interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Detrazione fino a 399 euro per assistenza a persone non autosufficienti

Chi necessita di supporto nelle attività quotidiane, come mangiare, deambulare o curare la propria igiene personale, può richiedere una detrazione del 19% sulle spese per l’assistenza, fino a un tetto massimo di 2.100 euro annui. Questo consente di ottenere un recupero fiscale fino a 399 euro.

L’agevolazione è destinata sia alla persona non autosufficiente, sia ai familiari che la hanno fiscalmente a carico:

coniuge,

figli,

genitori,

fratelli e sorelle,

affini (generi e nuore), in assenza di familiari più prossimi.

L’Agenzia delle Entrate definisce come non autosufficiente chi non è in grado di svolgere in autonomia funzioni essenziali, come alimentarsi, deambulare senza supporto, eseguire l’igiene personale o svolgere le funzioni fisiologiche. Sono inclusi anche coloro che necessitano di supervisione costante per patologie psichiche.

Per ottenere la detrazione, è sufficiente una certificazione del medico di base, senza necessità di riconoscimento di invalidità civile o della Legge 104. È inoltre necessario conservare le ricevute di pagamento rilasciate dall’assistente, con i dati anagrafici delle parti coinvolte e il codice fiscale. L’ISEE del beneficiario non deve superare i 40.000 euro annui.

Detrazione fino a 142,50 euro per polizze assicurative destinate ai disabili

Chi stipula polizze assicurative per la tutela di una persona con disabilità grave può usufruire di una detrazione del 19%, applicata su un premio massimo di 750 euro annui, ottenendo così un risparmio fiscale fino a 142,50 euro.

Possono accedere a questo beneficio coloro che hanno sostenuto i costi dell’assicurazione in una delle seguenti situazioni:

il contraente e l’assicurato coincidono;

l’assicurato è un familiare fiscalmente a carico del contraente;

il contraente è fiscalmente a carico dell’assicurato;

il contraente è un familiare fiscalmente a carico del contribuente che presenta la dichiarazione.

Risparmio massimo di 541 euro annui

Se un contribuente sostiene sia spese per l’assistenza personale, sia il costo di una polizza assicurativa per un familiare con disabilità grave, le due detrazioni si sommano, permettendo un risparmio fiscale complessivo fino a 541,50 euro annui.

Ulteriori agevolazioni per persone con disabilità

Oltre alle detrazioni per l’assistenza e le polizze, la normativa prevede altri benefici fiscali, tra cui:

Deduzione integrale delle spese mediche e di assistenza specifica;

Detrazione per l’acquisto di strumenti tecnologici e informatici necessari alla comunicazione o alla mobilità;

Agevolazioni per l’acquisto di ausili per il trasporto, la mobilità e il sollevamento di persone con difficoltà motorie;

Sgravio del 75% sulle spese per l’eliminazione di barriere architettoniche;

Detrazione del 19% sull’acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità motorie;

Contributo forfettario di 516,46 euro per il mantenimento dei cani guida per persone non vedenti.

Grazie a queste misure, il 2025 si conferma un anno con importanti sostegni fiscali per chi affronta spese legate alla disabilità e alla non autosufficienza, offrendo un aiuto concreto per migliorare la qualità della vita dei cittadini più fragili.