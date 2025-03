L’azienda dei trasporti pubblici di Napoli, ANM, ha annunciato l’apertura di bandi di concorso pubblico per l’assunzione di 71 nuovi dipendenti a tempo pieno e indeterminato, con contratti che inizieranno entro il 2025. Le figure richieste sono 50 macchinisti e 20 capostazione per le metro Linee 1 e 6, oltre a un dirigente di Gare e Contratti.

Le selezioni per il concorso si terranno entro la fine dell’anno e, per alcune posizioni, sarà possibile inviare la candidatura fino al 31 marzo 2025. In particolare, i candidati per macchinisti e capostazione avranno tempo fino alla mezzanotte del 31 marzo 2025 per presentare le domande, con prove scritte e orali previste nel processo di selezione. Per la posizione di dirigente, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 13:00 del 31 marzo.

Concorso per Macchinisti: Requisiti e Retribuzione

L’ANM è alla ricerca di 50 macchinisti per la conduzione dei mezzi di trazione ferroviaria. Questi dipendenti dovranno essere in possesso delle necessarie abilitazioni e si occuperanno anche di operazioni accessorie legate alla sicurezza e alle procedure aziendali.

Requisiti obbligatori per i macchinisti:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) che consente l’accesso all’università.

Certificato di idoneità per la condotta treni rilasciato da ANSFISA (ex Ustif) ai sensi del D.M. 4 agosto 1998, n. 513, in corso di validità.

Licenza Europea di condotta in stato di validità.

Certificato Complementare Armonizzato B1.

Per quanto riguarda la retribuzione, lo stipendio di ingresso netto si aggira tra i 1600 e i 1700 euro al mese, con possibilità di aumenti legati alle ore di condotta e agli eventuali straordinari effettuati durante festività o turni notturni.

Concorso per Capostazione: Dettagli e Requisiti

In parallelo, ANM sta cercando 20 capostazione, con mansioni di supervisione alla circolazione dei treni e gestione della stazione. I capostazione, infatti, sono responsabili della sicurezza e della gestione operativa nelle stazioni ad alto traffico o presso i centri di controllo centralizzati del traffico.

Requisiti obbligatori per i capostazione:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) che consente l’accesso all’università.

Certificato di idoneità al movimento treni rilasciato da ANSFISA (ex USTIF) o certificato di idoneità per la gestione della circolazione, in corso di validità, che consente di operare come Dirigente Movimento Locale o Dirigente Centrale Operativo.

Scadenze e Candidature

Le domande di partecipazione per le posizioni di macchinisti e capostazione devono essere inviate entro il 31 marzo 2025. I concorsi prevedono una selezione per titoli e prove scritti e orali. Per il bando per il dirigente, il termine è fissato alle 13:00 del 31 marzo 2025.