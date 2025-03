Montella piange la prematura scomparsa di Andrea Di Giacomo, 34enne che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio a Milano, in via Padova.

L’incidente mortale in via Padova

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in sella alla sua moto quando si è verificato l’impatto fatale con un pullman navetta. L’incidente si è verificato intorno alle 14:30, nei pressi dello svincolo per la Tangenziale di Milano.

I soccorsi e il tragico epilogo

I sanitari del 118 sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma le condizioni di Andrea Di Giacomo sono apparse fin da subito critiche. Il giovane aveva già perso conoscenza all’arrivo dei soccorsi ed è stato trasportato in arresto cardiaco all’ospedale Niguarda di Milano, dove purtroppo è deceduto poco dopo.

Dolore e cordoglio per la comunità di Montella

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Montella, paese d’origine di Andrea. Amici, parenti e conoscenti si sono stretti nel dolore per la perdita di un giovane descritto come solare, generoso e appassionato della vita.