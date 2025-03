L’Istituto Alberghiero Luigi de’ Medici di Ottaviano (Napoli) amplia la propria sede grazie all’assegnazione di due nuovi edifici da parte della Città Metropolitana di Napoli. La struttura, situata in via Funari, permetterà di accogliere un numero maggiore di studenti e di offrire spazi più moderni e funzionali per la didattica e la pratica professionale.

Nuovi spazi per una formazione d’eccellenza

Il primo edificio, su tre piani, è stato progettato per migliorare le attività didattiche e pratiche, e comprende:

Reception e ingresso principale

Auditorium da 200 posti

Uffici amministrativi

Bar didattico

Laboratori informatici e di cucina

10 nuove aule in grado di accogliere 250 studenti, portando così il numero complessivo degli iscritti dell’istituto a 1.250, considerando anche la sede centrale di via Zabatta

Il secondo edificio è destinato invece alle attività sportive e ospita:

Una palestra moderna con campi da basket e pallavolo regolamentari

Spogliatoi e servizi igienici

Un locale deposito per le attrezzature sportive

Oltre ai due nuovi edifici, sono stati aggiunti ulteriori spazi al piano seminterrato, un’area coperta esterna e infine una zona verde attrezzata con impianto di illuminazione.

L’inaugurazione ufficiale

Questa mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione, alla presenza di numerose autorità locali e regionali. A tagliare il nastro è stata la Consigliera delegata alla Scuola della Città Metropolitana di Napoli, Ilaria Abagnale, accompagnata dal Sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti, e dal dirigente scolastico, Vincenzo Falco. Presenti anche il Consigliere metropolitano Vincenzo Cirillo, l’Assessora all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, e i consiglieri regionali Massimiliano Manfredi e Francesco Iovino.

Nel corso dell’evento, Abagnale ha sottolineato l’importanza di questa espansione per il futuro degli studenti:

“È una bella giornata per questi ragazzi, perché da oggi avranno finalmente a disposizione una palestra regolamentare, un grande auditorium, una nuova cucina, il bar e una reception dove potersi esercitare. Questo permetterà loro di perfezionare la propria formazione e di affrontare al meglio le sfide del mondo del lavoro.”

La consigliera ha inoltre evidenziato la crescita del settore dell’incoming, del food e dell’agroalimentare, settori in cui Ottaviano e l’intera area vesuviana si distinguono per l’eccellenza delle produzioni locali.