Un incidente drammatico si è verificato questa mattina a Napoli, quando un ciclista di 46 anni è stato investito da un’ambulanza in via Marina, all’angolo con via Duomo. L’uomo, a bordo di una bicicletta elettrica, è stato tamponato dal mezzo di soccorso, che stava percorrendo la corsia riservata ai mezzi pubblici.

L’incidente e le condizioni del ciclista

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino, mentre la bici e l’ambulanza viaggiavano nella stessa direzione. Il ciclista ha subito gravi ferite e, dopo l’urto, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Mare, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, e attualmente si trova in prognosi riservata.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, che stanno raccogliendo le testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Entrambi i veicoli, sia l’ambulanza che la bicicletta elettrica, sono stati sequestrati per consentire gli accertamenti. Il conducente dell’ambulanza è stato sottoposto ad accertamenti urgenti per verificare un eventuale stato di alterazione psicofisica e gli è stata ritirata la patente.