La polizia ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di due uomini indagati per rapina aggravata, porto e detenzione illegale di arma da fuoco, e lesioni personali aggravate. L’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari (GIP) di Torre Annunziata, è il risultato di un’intensa indagine condotta dal Commissariato di Torre Annunziata, sotto la direzione della Procura.

La Rapina: Violenza e Minacce in Piena Notte

I fatti risalgono a gennaio dell’anno precedente, quando i due indagati, travisati con passamontagna, hanno aggredito la vittima, un commerciante ambulante, in una via centrale di Torre Annunziata. In quella occasione, i rapinatori hanno minacciato e picchiato la vittima, sottraendole oltre 1.700 euro, l’incasso della sua attività lavorativa. La rapina è avvenuta in piena notte, un orario che ha suscitato particolare preoccupazione dato che la violenza dell’aggressione è stata tale da causare lesioni fisiche alla vittima.

L’Indagine e l’Identificazione degli Autori

La denuncia della vittima, che ha descritto in dettaglio le modalità violente e l’orario dell’aggressione, è stata fondamentale per avviare le indagini. Grazie alla descrizione accurata, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il percorso seguito dai rapinatori durante l’azione delittuosa.

Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno utilizzato diverse fonti investigative per identificare i responsabili. L’analisi di immagini catturate da telecamere di sorveglianza pubbliche e private ha permesso di tracciare i movimenti dei sospetti e di raccogliere prove cruciali. Le comparazioni tra i tempi e le modalità dell’azione, insieme alle verifiche sui mezzi di trasporto utilizzati e sull’abbigliamento indossato dai rapinatori, hanno infatti portato all’identificazione dei due uomini.

Le Conseguenze Legali

Con l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, si chiude un’importante fase dell’indagine. I due arrestati dovranno rispondere dei reati di rapina aggravata, porto e detenzione illegale di arma da fuoco, e lesioni personali aggravate. L’azione delle forze dell’ordine è stata fondamentale per garantire che la giustizia possa fare il suo corso e per dare un segnale forte contro la criminalità che insidia la sicurezza dei cittadini.