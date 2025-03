La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo, valida dalle ore 14 di oggi, mercoledì 26 marzo, fino alle ore 14 di giovedì 27 marzo 2025. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale e segnala la possibilità di precipitazioni intense e temporali improvvisi, che potrebbero avere un’evoluzione molto rapida e risultare localmente intensi.

Previsioni e fenomeni attesi

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, il maltempo sarà caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica che potrebbero generare fenomeni intensi. Tra i principali eventi previsti si segnalano:

Raffiche di vento di forte intensità

Possibili grandinate improvvise

Fulmini che potrebbero causare danni a infrastrutture e coperture

Caduta di rami o alberi a causa del vento

Inoltre, si prevede un rischio di dissesto idrogeologico localizzato. Le precipitazioni abbondanti potrebbero provocare fenomeni come:

Allagamenti nelle aree urbane e nei sottopassi

Esondazione di corsi d’acqua minori

Ruscellamenti sulle strade con possibile trasporto di detriti

Innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi e torrenti

Possibili frane e caduta di massi nelle zone più esposte

Misure di sicurezza e raccomandazioni

Alla luce di questa situazione, la Protezione Civile ha invitato i Sindaci di tutti i Comuni campani ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e ad adottare le misure previste nei rispettivi piani di protezione civile. È fondamentale garantire il monitoraggio delle aree più vulnerabili e diffondere informazioni utili alla popolazione.

Per i cittadini, è consigliabile evitare spostamenti non necessari, prestare particolare attenzione nelle zone a rischio e seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti. Inoltre, è opportuno mettere in sicurezza oggetti che potrebbero essere trascinati dal vento e non sostare in prossimità di alberi o strutture instabili.