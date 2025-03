Un nuovo tentativo di furto ai danni di un istituto bancario si è verificato la scorsa notte a Sarno, in provincia di Salerno. Un gruppo di ladri ha cercato di forzare l’area self-service della filiale Unicredit situata in via Marconi, ma il colpo è fallito grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate.

Il Colpo Sventato dalla Vigilanza

L’azione dei malviventi è scattata intorno alle 3 del mattino, quando la banda ha tentato di manomettere il bancomat, attivando il sistema di allarme. Nel giro di pochi minuti, sul posto sono intervenuti gli uomini della Vigilanza Astrea, affiancati dagli agenti della Security Service e della vigilanza “La Torre”.

La rapidità dell’intervento ha messo in fuga i ladri, che hanno abbandonato diversi arnesi da scasso nelle vicinanze della banca. Questi strumenti saranno ora analizzati dalle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per risalire ai responsabili.

Indagini in Corso: Un Possibile Collegamento con il Furto di Fisciano

Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza per raccogliere elementi utili all’identificazione dei ladri. Un’ipotesi al vaglio è infatti quella di un possibile legame tra questo tentato furto e un altro episodio avvenuto pochi giorni fa a Fisciano, dove un gruppo di malviventi aveva cercato di forzare un bancomat con modalità simili. Anche in quel caso, l’intervento della vigilanza aveva costretto i ladri alla fuga.

Le autorità non escludono che possa trattarsi della stessa banda, specializzata in furti agli sportelli automatici delle banche della zona.