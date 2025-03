Dal 21 marzo al 5 maggio, il centro commerciale Vulcano Buono ospiterà un’attrazione straordinaria: la Casa Capovolta. Un’esperienza unica che permetterà ai visitatori di vivere il mondo a testa in giù, in una vera e propria abitazione prefabbricata con arredi rovesciati e inoltre il tetto al posto delle fondamenta.

Allestita nell’arena spettacoli della struttura progettata da Renzo Piano, la casa offrirà infatti un’opportunità imperdibile per scattare foto e video spettacolari, da condividere sui social per un effetto scenografico sorprendente.

Orari e biglietti

La Casa Capovolta sarà aperta al pubblico con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: dalle 16:00 alle 21:00

Weekend e festivi:

Mattina: dalle 11:00 alle 13:30

Pomeriggio/sera: dalle 14:30 alle 22:00

Domenica 20 aprile: chiusura prevista

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro (+ diritti di prevendita). Sono previste agevolazioni:

Ingresso gratuito per bambini piccoli (infanti)

Persone diversamente abili: entrata gratuita (pagamento solo per l’accompagnatore)

I biglietti sono acquistabili su AzzurroService.net e presso la biglietteria in loco.

Come ottenere l’accesso gratuito

Durante il periodo dell’evento, sarà possibile accedere gratuitamente alla Casa Capovolta con una promozione speciale:

Con una spesa minima di 50 euro (scontrino non cumulabile) presso uno degli store o food store del centro commerciale, si potrà ricevere un coupon per l’ingresso gratuito fino a 4 persone.

Il coupon dovrà essere ritirato presso l’Infopoint e utilizzato entro il termine dell’iniziativa.