L’INPS ha introdotto un nuovo bonus fino a 1.000 euro per sostenere le famiglie italiane in difficoltà economica. Questa misura fa parte di un piano volto a incentivare la ripresa economica e a fornire un aiuto concreto per affrontare spese quotidiane come bollette, generi alimentari e costi scolastici.

Ecco chi può richiederlo, come presentare domanda e quali sono le tempistiche di erogazione.

Chi può richiedere il bonus INPS da 1.000 euro

Per accedere al contributo, l’INPS ha stabilito alcuni requisiti fondamentali:

ISEE inferiore a una soglia prestabilita (il valore esatto sarà definito nei prossimi aggiornamenti).

Cittadinanza italiana o residenza regolare in Italia.

Questi criteri garantiscono che il bonus venga destinato alle famiglie più bisognose, offrendo loro un sostegno economico immediato.

Borse di studio e contributi per studenti

Il Bando INPS 2025 prevede anche borse di studio e contributi per soggiorni educativi rivolti agli studenti:

Fino a 1.000 euro per i soggiorni estivi dedicati agli studenti delle scuole elementari e medie (fino a 14 anni):

600 euro per una settimana.

1.000 euro per due settimane.

L’importo varia in base all’ISEE del nucleo familiare.

Estate INPSieme 2025: contributi fino a 2.100 euro per esperienze di studio all’estero per studenti delle scuole superiori (fino a 17 anni), con l’obiettivo di migliorare le competenze linguistiche e culturali.

Come presentare domanda per il bonus INPS 2025

Per ottenere il bonus fino a 1.000 euro, le famiglie interessate devono seguire questi passaggi:

Registrarsi sul portale ufficiale INPS.

Compilare il modulo di richiesta, inserendo i dati richiesti e il valore ISEE aggiornato.

Attendere la verifica dei requisiti da parte dell’INPS.

In caso di esito positivo, il bonifico sarà accreditato direttamente sul conto corrente del richiedente.

Quando verrà erogato il bonus

L’INPS ha garantito che l’erogazione sarà rapida, per permettere alle famiglie di ricevere il supporto economico nel minor tempo possibile.