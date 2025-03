Nel 2025, il Governo italiano ha confermato il Bonus Cultura, un’agevolazione destinata ai giovani che compiono 18 anni nel 2024. Questo incentivo può arrivare fino a 1.000 euro, grazie alla combinazione di due misure:

Carta Cultura Giovani (500 euro), accessibile a tutti i neomaggiorenni indipendentemente dal rendimento scolastico

Carta del Merito (500 euro), riservata a chi ha ottenuto il massimo dei voti alla maturità

Di seguito, vediamo nel dettaglio chi può richiederlo, quali sono le modalità di accesso e cosa è possibile acquistare con questo bonus.

Chi può richiedere il Bonus Cultura 2025?

Per accedere al Bonus Cultura 2025, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici. In particolare, possono fare domanda coloro che:

Hanno compiuto 18 anni nel 2024

Sono residenti in Italia o in possesso di un permesso di soggiorno valido

Hanno un ISEE familiare fino a 35.000 euro

Coloro che soddisfano tutti i requisiti e hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità possono beneficiare dell’importo massimo di 1.000 euro. In caso contrario, avranno comunque diritto alla Carta Cultura Giovani, del valore di 500 euro.

Come richiedere il Bonus Cultura 2025

Per ottenere il Bonus Cultura, è necessario presentare domanda online attraverso il sito ufficiale del Ministero della Cultura. La procedura si articola nei seguenti passaggi:

Autenticarsi tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica)

Compilare il modulo online con i dati richiesti

Verificare l’ISEE familiare per accedere alla Carta del Merito, se spettante

Inviare la richiesta entro il 30 giugno 2025

Una volta ottenuto il bonus, l’importo potrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2025 per acquistare prodotti e servizi culturali.

Cosa si può acquistare con il Bonus Cultura?

L’agevolazione è destinata esclusivamente all’acquisto di beni e servizi legati alla cultura e alla formazione. In particolare, è possibile utilizzarla per:

Biglietti per cinema, teatro, concerti ed eventi dal vivo

Libri, manuali scolastici, testi universitari e di approfondimento

Ingresso a musei, mostre, siti archeologici e parchi naturali

Abbonamenti a giornali, riviste e periodici digitali

Corsi di musica, danza, teatro e lingue straniere

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni. Il Bonus Cultura non può essere utilizzato per acquistare:

Hardware e dispositivi tecnologici

Videogiochi

Materiale elettronico o informatico

Attenzione alle scadenze

È fondamentale rispettare i termini stabiliti per la richiesta e l’utilizzo del bonus:

Presentazione della domanda: entro il 30 giugno 2025

Utilizzo del bonus: entro il 31 dicembre 2025.