Non ha mai accettato il licenziamento e per mesi ha perseguitato il suo ex datore di lavoro e i colleghi. Una donna di 50 anni, di origine cinese e irregolare sul territorio nazionale, è arrestata per atti persecutori dai Carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada, nel Casertano.

Minacce e Aggressioni Quotidiane

La vicenda ha avuto inizio il 1° gennaio 2024, quando la donna è licenziata per giusta causa. Da quel momento, ha iniziato a minacciare e molestare quasi quotidianamente il titolare e i dipendenti dell’attività commerciale dove lavorava.

I Carabinieri sono intervenuti più volte presso il negozio per allontanarla, poiché infastidiva clienti e personale. Tra le sue azioni più gravi:

Minacce continue agli ex colleghi e al datore di lavoro

Danneggiamento di prodotti in vendita

Occupazione abusiva di un’area di ristoro, dove si era chiusa impedendo l’accesso ai dipendenti

L’Aggravarsi della Situazione: L’Attacco con Forbici e Catena

Ieri, la situazione è precipitata. La donna si è presentata nuovamente nel negozio e, armata di forbici e brandendo una catena, ha prima minacciato, poi aggredito fisicamente il suo ex datore di lavoro.

Su richiesta del titolare, i Carabinieri sono intervenuti ancora una volta, questa volta procedendo all’arresto della 50enne.

L’Arresto e la Detenzione

La donna è stata condotta presso la casa circondariale di Napoli-Secondigliano e dovrà rispondere dell’accusa di atti persecutori.