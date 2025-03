Un profondo lutto ha colpito la comunità di Olevano sul Tusciano, dove ieri, la giovane Noemi Passannante, 16 anni, è deceduta all’ospedale Mondali di Napoli dopo una lunga malattia. La notizia della sua morte ha sconvolto la cittadina, e l’amministrazione comunale ha deciso di rinviare la sfilata di Carnevale, un evento molto atteso, come segno di rispetto e solidarietà verso la famiglia e la comunità.

Il Comune di Olevano sul Tusciano ha condiviso un messaggio di cordoglio, in cui esprime la propria vicinanza alla famiglia della ragazza e alla comunità. Il rinvio della sfilata è stato deciso in segno di rispetto per il lutto che ha colpito in particolar modo i giovani di Olevano.

In aggiunta, un commovente messaggio di un professore di Noemi ha toccato profondamente tutti coloro che l’hanno conosciuta. Le parole del docente esprimono la grande ammirazione per la forza e la determinazione della ragazza nel combattere contro la malattia, nonostante le difficoltà. Il professore ha ricordato la voglia di vivere di Noemi, il suo spirito positivo, e la sua capacità di affrontare la malattia con resilienza e un sorriso, anche nei momenti più difficili.

Nel messaggio, il docente sottolinea anche quanto l’incontro con Noemi sia stato significativo nella sua carriera, definendolo uno di quelli che danno un senso alla vita e alla professione di insegnante. Il suo ricordo di Noemi sarà sempre vivo nelle sue risate, nella sua ironia e nella sua speranza, che hanno illuminato anche i giorni più difficili.

La comunità si stringe così intorno alla famiglia di Noemi, che ha affrontato un cammino molto duro, ma anche a tutti coloro che l’hanno conosciuta, per un commosso addio a una giovane vita che ha avuto la forza di insegnare a tutti il valore della vita stessa, con le sue piccole gioie e difficoltà.