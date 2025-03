Napoli piange la scomparsa di Concetta Cocozza, meglio conosciuta come “Nennella”, storica figura della ristorazione partenopea. Si è spenta all’età di 86 anni, lasciando un’eredità fatta di sapori autentici, passione per la cucina e un forte legame con la città.

Dai Quartieri Spagnoli alla Nascita di un’Icona

Concetta Cocozza ha iniziato il suo percorso fin da bambina, lavorando nella piccola pizzeria di famiglia nei Quartieri Spagnoli. Il soprannome “Nennella”, dovuto alla sua giovane età, è rimasto con lei nel tempo, diventando sinonimo di qualità, ospitalità e autenticità.

Grazie alla sua dedizione e al suo talento, ha saputo trasformare quella piccola attività in un punto di riferimento per la cucina napoletana, tramandando ai figli e ai nipoti i segreti della tradizione gastronomica. Oggi, la sua famiglia gestisce numerosi locali che, oltre a rappresentare una meta imprescindibile per i turisti, danno lavoro a decine di persone.

L’Omaggio dei Figli: “Hai Fatto Tanto per Napoli”

L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dai figli attraverso un commovente messaggio sui social:

“Oggi viene a mancare la storia di Napoli e noi lo urliamo con orgoglio, perché tu, mamma, hai fatto tanto per questa città. Noi non possiamo fare altro che portare avanti i tuoi insegnamenti e la tradizione di famiglia.”

Un tributo sentito che riflette l’impronta indelebile lasciata da Nennella nella cultura e nella cucina napoletana.

L’Ultimo Saluto

I funerali di Concetta Cocozza si terranno domani mattina alle ore 9:30 presso la Chiesa di Santa Maria della Mercede, in Piazza Montecalvario, nel cuore di Napoli.