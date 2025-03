A partire dal 1° aprile 2025, entra in vigore un contributo straordinario da 200 euro previsto dal Decreto Bollette, destinato alle famiglie che già beneficiano del bonus sociale elettrico. La nuova misura amplia la platea dei beneficiari, includendo anche i nuclei con un ISEE fino a 25.000 euro, rispetto al precedente limite di 9.530 euro.

Chi può ricevere il bonus?

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (ARERA) ha confermato che l’erogazione del bonus sarà automatica per chi già percepisce il bonus sociale elettrico. Questo significa che i beneficiari non dovranno fare alcuna richiesta: l’importo sarà accreditato direttamente in bolletta.

Per chi invece richiede il bonus per la prima volta, sarà necessario presentare la dichiarazione ISEE aggiornata per verificare i requisiti di accesso.

Come viene erogato il bonus?

Il contributo di 200 euro sarà suddiviso in rate da 1,64 euro al giorno e verrà accreditato direttamente in bolletta fino al 31 luglio 2025. Questo importo si aggiunge agli sconti già previsti dal bonus sociale elettrico, offrendo un ulteriore aiuto alle famiglie più vulnerabili.

Un aiuto concreto contro il caro bollette

Questa nuova misura mira a garantire maggiore equità e sostegno economico, in un periodo di difficoltà per molte famiglie italiane. Il contributo si aggiunge al bonus sociale standard, il cui valore dipende dalla composizione del nucleo familiare e dal reddito.

Grazie a questo intervento, si prevede un alleggerimento delle spese energetiche per migliaia di famiglie, garantendo un supporto immediato e accessibile. Per maggiori dettagli e per verificare la propria situazione, è consigliabile consultare i canali ufficiali di ARERA e del Governo.