Restano gravissime le condizioni del 17enne accoltellato al cuore ieri sera davanti al Carrefour dei “vialoni” a Frascati. Il giovane, colpito con un solo fendente, è stato operato d’urgenza all’ospedale di Tor Vergata, dove lotta tra la vita e la morte.

L’aggressore, un 15enne italiano residente in un comune vicino, è stato arrestato poche ore dopo l’episodio. Ha confessato e fatto ritrovare il coltello utilizzato per colpire la vittima.

L’aggressione davanti al Carrefour

L’episodio è avvenuto intorno alle 20:30, mentre la vittima si trovava con alcuni amici. Il ragazzo è stato avvicinato all’improvviso e colpito con un’unica, precisa coltellata al cuore. Prima di perdere i sensi, è riuscito solo a dire: “Ha in mano qualcosa”, poi il buio.

I compagni hanno subito allertato i soccorsi e i carabinieri, mentre il giovane veniva trasportato d’urgenza all’ospedale. L’intervento chirurgico è stato immediato, ma le sue condizioni restano critiche.

Indagini in corso: esclusa la pista delle bande e della droga

Ancora ignoto il movente. Gli investigatori escludono che l’aggressione sia legata a scontri tra bande o a questioni di droga. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze per capire il contesto in cui è maturato il gesto.

Intanto, la comunità è sotto shock. “Una coltellata al cuore, una sola… come si fa?”, si chiede incredula la cugina della vittima. “Siamo una famiglia normale, questo non fa parte della nostra vita”, aggiunge, sconvolta.

L’aggressore ha confessato

Dopo l’accoltellamento, il 15enne è stato individuato e fermato. Messo alle strette, ha confessato e indicato il luogo dove aveva nascosto l’arma del delitto. Ora si trova in stato di fermo e dovrà rispondere di tentato omicidio.