Un incendio è divampato ieri sera in un’abitazione situata nella contrada Fornaci, nel comune di Paternopoli, scatenando un’intensa mobilitazione dei Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno interessato il piano sottotetto dell’edificio, che è stato completamente avvolto dal fuoco. L’intervento dei soccorritori è stato tempestivo e si è esteso fino alle ore 23 circa, quando l’incendio è stato finalmente domato.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda sono arrivati prontamente sul posto, dove hanno affrontato un incendio che minacciava di propagarsi ulteriormente all’intero edificio. Per garantire un supporto adeguato, la centrale di via Zigarelli ha inviato anche un’autobotte e un’ATRID, un’autoscala dotata di attrezzature speciali per le operazioni di salvataggio e spegnimento.

Nonostante la violenza dell’incendio, l’intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che il fuoco si estendesse agli altri piani della casa. Una volta spento l’incendio, i pompieri hanno effettuato un’attenta bonifica dell’intero stabile, per escludere la presenza di focolai residui e prevenire qualsiasi possibile riaccensione.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non si registrano feriti o vittime. La prontezza dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio causasse danni maggiori alla struttura e ai residenti.