«Sono grata all’Associazione Antiracket “Domenico Noviello” che ogni anno organizza la marcia per la legalità nel nome di don Peppe Diana, ammazzato dalla camorra 31 anni fa e mai dimenticato – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto – Oggi a Pomigliano la città è scesa in piazza per ribadire, senza se e senza ma per l’ennesima volta, che i pomiglianesi onesti sono contro la camorra e contro ogni forma di criminalità che opprime il nostro territorio.

«Le strade piene di tanti cittadini, ma anche di tanti giovani e bambini in corteo è stata la risposta più forte a chi, pur vestendo la fascia tricolore, ha continuato a negare l’esistenza della camorra in città, salvo poi essere smentito dai recenti arresti eclatanti. E mentre come pomiglianesi attendiamo le risultanze della Commissione d’accesso sulla presenza o meno di infiltrazioni camorristiche nelle istituzioni cittadine, quello che è già evidente è il fallimento politico di questa amministrazione comunale, che ha peggiorato di gran lunga le condizioni di vita in una città un tempo fiore all’occhiello di tutto l’hinterland» conclude Ciarambino.