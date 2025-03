Grande partecipazione oggi a Napoli per la celebrazione della fine del Ramadan. In piazza Garibaldi, circa 7.000 fedeli si sono riuniti per la preghiera collettiva, mentre in piazza Plebiscito, centinaia di persone di origine bangladese hanno preso parte alla cerimonia.

Il messaggio dell’imam Amar Abdallah

L’imam della Comunità Islamica di Napoli, Amar Abdallah, ha sottolineato l’importanza della giornata:

“È un giorno di festa nel quale bisogna essere felici e tutti hanno il diritto di gioire”.

Durante il discorso, ha rivolto un pensiero ai bambini di Gaza, sottolineando la sofferenza di chi, in un giorno di celebrazione, si ritrova senza casa o senza famiglia.

“Per l’ingiustizia sionista, davanti agli occhi del mondo. Una pazzia assoluta, anche nostra che stiamo permettendo tutto questo: dove sono le Nazioni Unite? In questo giorno ricordiamo il nostro dovere di predicare giustizia in ogni luogo”.

Un momento di condivisione e spiritualità

La fine del Ramadan, mese sacro per i musulmani, è un’occasione di gioia, gratitudine e riflessione. La comunità islamica ha celebrato con preghiere, incontri e momenti di condivisione.