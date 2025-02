Un episodio di violenza ha scosso Castellammare di Stabia (Napoli), dove un 19enne è stato accoltellato durante una lite in via Fratte. A seguito delle indagini, i Carabinieri della sezione radiomobile hanno sottoposto a fermo due 21enni di Gragnano, ritenuti gravemente indiziati del tentato omicidio.

L’aggressione e il ferimento

Secondo la ricostruzione dei fatti, durante un violento alterco, i due giovani avrebbero colpito il 19enne con diverse coltellate, una delle quali lo ha raggiunto al torace, provocando la frattura di una costola. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale San Leonardo, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata. Nonostante la gravità delle ferite, non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini e arresti

Dopo l’aggressione, i Carabinieri hanno avviato una rapida indagine, riuscendo a identificare gli autori del gesto. I due 21enni sono stati rintracciati e fermati, per poi essere trasferiti in carcere su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Torre Annunziata.

Attualmente, i due indagati sono in attesa dell’udienza di convalida del fermo, durante la quale il giudice dovrà decidere sulla custodia cautelare.