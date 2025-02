Nino D’Angelo ha denunciato pubblicamente la circolazione di un video falso realizzato con l’intelligenza artificiale, in cui l’artista appare mentre dice la frase “mi piacerebbe incontrarti” al pubblico.

Il cantante napoletano ha segnalato l’episodio prima sui suoi canali social e poi alle forze dell’ordine, mettendo in guardia i suoi fan:

“Vedete questo video? È stato fatto con l’intelligenza artificiale. Questo non sono io, mi dissocio da questo furto, da questa truffa. Non so che dire, adesso vado dai carabinieri e presento denuncia. State attenti.”

L’allarme sui video deepfake

Il caso di Nino D’Angelo è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi in cui personaggi pubblici vengono manipolati digitalmente per scopi fraudolenti. La tecnologia deepfake, infatti, permette di alterare volti e voci, creando contenuti falsi ma estremamente realistici.