Il costo della vita continua a crescere, mettendo in difficoltà molte famiglie italiane. Dall’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità alle spese per l’abitazione, arrivare a fine mese è sempre più complicato. Per venire incontro a chi vive in affitto, il governo Meloni ha introdotto il Bonus Affitto 2025, una detrazione fiscale che permetterà di recuperare parte delle spese sostenute.

Come funziona il Bonus Affitto 2025

Il nuovo Bonus Affitto 2025 è una detrazione fiscale accessibile tramite il modello 730, pensata per chi ha un reddito annuo inferiore a 30.987,41 euro. L’importo della detrazione varia in base alla fascia di reddito:

495,80 euro per redditi fino a 15.493,71 euro

247,90 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro

Si tratta di un’agevolazione importante per chi sostiene un affitto mensile e vuole alleggerire il proprio bilancio familiare.

Bonus Affitto per lavoratori che si trasferiscono

Un’ulteriore agevolazione è prevista per i lavoratori dipendenti che si trasferiscono per lavoro, a condizione che:

Il nuovo Comune di residenza disti almeno 100 km da quello precedente

Il trasferimento avvenga in un’altra Regione

In questo caso, la detrazione sarà ancora più vantaggiosa:

991,60 euro per redditi fino a 15.493,71 euro

495,80 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro

Chi può richiedere il Bonus Affitto 2025

Il bonus è rivolto a diverse categorie di cittadini, tra cui:

Lavoratori dipendenti e autonomi con un contratto di locazione regolarmente registrato

Giovani under 31 che vivono in affitto e rispettano i requisiti di reddito

Famiglie a basso reddito che necessitano di un sostegno per il pagamento dell’affitto

Come richiedere la detrazione

Per ottenere il Bonus Affitto 2025 è necessario:

Verificare il proprio reddito per rientrare nei limiti previsti

Avere un contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate

Compilare il modello 730 in fase di dichiarazione dei redditi, indicando le spese sostenute per l’affitto.