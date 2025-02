Il Piano Transizione 5.0 è un’iniziativa del governo italiano volta a incentivare le imprese a investire in tecnologie avanzate e sostenibili, offrendo un credito d’imposta proporzionale alle spese sostenute per nuovi investimenti in strutture produttive sul territorio nazionale, effettuati nel biennio 2024-2025.

Una recente modifica introdotta durante la conversione in legge del Decreto Milleproroghe prevede che gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 siano ammissibili al credito d’imposta anche se realizzati prima della presentazione della domanda di accesso all’incentivo.

Tutte le imprese residenti in Italia possono beneficiare del Piano Transizione 5.0, indipendentemente dalle dimensioni o dal regime fiscale, a condizione che non siano in stato di fallimento e che rispettino le normative sulla sicurezza sul lavoro e l’obbligo di versamento dei contributi per i propri dipendenti.

Per ulteriori dettagli e per presentare la domanda di accesso al credito d’imposta, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.