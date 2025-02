Il bonus lavoratori da 900 euro rappresenta un sostegno economico destinato ai lavoratori con redditi medio-bassi. Si tratta di un’estensione del vecchio Bonus Renzi, che nel tempo ha subito diverse modifiche. A differenza di altre misure simili, questo bonus viene accreditato automaticamente in busta paga, senza necessità di presentare domanda. Tuttavia, per poterlo ricevere, è fondamentale rispettare determinati requisiti.

Chi Può Beneficiarne?

Il bonus è rivolto a una serie di categorie di lavoratori subordinati, tra cui:

Lavoratori dipendenti, inclusi coloro che si trovano in cassa integrazione

Stagisti e tirocinanti, a condizione che rientrino nei limiti di reddito previsti

Collaboratori con contratti a progetto o altre forme di collaborazione continuativa

Lavoratori socialmente utili, che prestano attività lavorative nell’ambito di programmi pubblici

Disoccupati che percepiscono NASPI o DIS-COLL, ovvero indennità di disoccupazione

Lavoratori in congedo di maternità o paternità, purché rientrino nelle soglie di reddito stabilite

Chi è Escluso dal Bonus?

Non tutti i lavoratori possono beneficiare di questa agevolazione. Sono esclusi dalla misura:

I lavoratori autonomi titolari di Partita IVA, che non rientrano tra i beneficiari del bonus

I non residenti in Italia, poiché la misura è destinata a chi ha residenza fiscale nel Paese

Coloro che superano il limite massimo di reddito stabilito, in quanto il bonus è progressivo e decrescente in base al reddito annuo

Importo del Bonus e Limiti di Reddito

L’ammontare del bonus varia in base al reddito annuo del lavoratore. Nello specifico, gli importi previsti sono i seguenti:

Per i redditi compresi tra 12.000 e 15.000 euro annui, il bonus è di 1.200 euro all’anno, suddiviso in 100 euro al mese, Per i redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro annui, l’importo è decrescente, riducendosi progressivamente con l’aumentare del reddito, Per i redditi superiori a 28.000 euro annui, il bonus non viene erogato

Modalità di Accredito e Come Verificare la Propria Situazione

Dal momento che il bonus viene erogato direttamente in busta paga, il lavoratore non deve presentare alcuna richiesta. Tuttavia, possono verificarsi casi in cui il bonus non venga accreditato correttamente. In questi casi, è possibile:

Controllare la propria busta paga per verificare se il bonus è effettivamente inserito

Rivolgersi al proprio datore di lavoro per chiedere chiarimenti in merito all’eventuale mancata erogazione

Recuperare l’importo non percepito attraverso la dichiarazione dei redditi, compilando il modello 730

Per evitare errori o ritardi nell’erogazione, è consigliabile consultare un commercialista o un consulente fiscale, in modo da verificare di rientrare nei requisiti e adottare le eventuali misure necessarie per ottenere il beneficio.