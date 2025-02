Blitz della Guardia di Finanza di Casalnuovo in un’azienda di Pollena Trocchia, dove sono scoperti 21 lavoratori impiegati in nero. Il titolare della ditta è stato sanzionato con una multa di oltre 245mila euro per gravi violazioni della normativa sul lavoro e sulla sicurezza.

Lavoratori esposti a gravi rischi per la salute

I dipendenti erano impiegati nelle operazioni di igienizzazione e confezionamento di capi di abbigliamento usati all’interno di un capannone privo di adeguate condizioni igienico-sanitarie. Secondo quanto accertato dai finanzieri, l’assenza di adeguate misure di sicurezza esponeva i lavoratori a gravi rischi per la salute.

Violazioni sulla sicurezza e sul lavoro irregolare

L’operazione rientra nelle attività di contrasto all’economia sommersa e al lavoro irregolare, coordinate dal comando provinciale della Guardia di Finanza. Oltre alla pesante sanzione amministrativa, i militari hanno segnalato la ditta all’Ispettorato del Lavoro, proponendo la sospensione dell’attività imprenditoriale, avviata solo pochi mesi fa.

Lotta al lavoro nero: controlli intensificati

Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia di controlli per contrastare il lavoro irregolare e tutelare i diritti dei lavoratori. La Guardia di Finanza continua a monitorare le aziende del territorio per individuare situazioni di sfruttamento e mancanza di sicurezza sul lavoro.