Due coniugi di Aversa (Caserta), rispettivamente di 57 e 56 anni, sono finiti arrestati per falsificazione di sigilli dello Stato, ricettazione e detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. La coppia è trovata in possesso di 1700 pacchetti di sigarette di numerosi brand, tutti con il sigillo dei Monopoli di Stato contraffatto.

Le indagini e il blitz dei Carabinieri

L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, quando i Carabinieri, insospettiti da un insolito via vai di persone dall’abitazione della coppia, hanno deciso di effettuare un controllo.

All’arrivo dei militari, i due hanno aperto la porta senza mostrare segni di nervosismo, come se non avessero nulla da nascondere. Tuttavia, durante l’ispezione, i Carabinieri hanno notato numerosi scatoloni in soggiorno, rivelatisi poi pieni di sigarette di contrabbando.

Sigarette occultate negli armadi e appunti sulle vendite

L’immediata perquisizione dell’appartamento ha portato al sequestro di altre scatole di sigarette, nascoste persino negli armadi della camera da letto. Oltre ai pacchetti, i militari hanno rinvenuto tre fogli di un block notes con dati relativi alla vendita illegale delle sigarette.

Arresto e distruzione del materiale sequestrato

I 1700 pacchetti di sigarette saranno consegnati ai Monopoli di Stato per la successiva distruzione.

Dopo le formalità di rito, marito e moglie – entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati di contrabbando, truffa, rapina e ricettazione – sono arrestati e posti ai domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.