Una tranquilla escursione sulle pendici del Monte Massico, in località Olivone, nel comune di Falciano del Massico (CE), si è trasformata in un’esperienza inaspettata per un escursionista, che ha scoperto un ordigno inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

La scoperta dell’ordigno

L’uomo stava percorrendo un sentiero sterrato particolarmente impervio quando si è accorto di un cilindro metallico parzialmente interrato. Notando che l’oggetto aveva le fattezze di un proiettile militare, ha immediatamente allertato i carabinieri chiamando il 112.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, delimitandola e vietandone l’accesso per prevenire rischi alla popolazione e agli altri escursionisti.

Vista la natura del ritrovamento, i militari hanno richiesto l’intervento degli artificieri dell’Esercito, che procederanno al recupero e alla bonifica dell’area.

Un pericolo ancora presente

Rinvenimenti di ordigni bellici non sono rari in Italia, specialmente in zone di interesse strategico durante il secondo conflitto mondiale. In questi casi, è fondamentale evitare di toccare l’oggetto e allertare immediatamente le autorità.