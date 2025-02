Nella notte, una gioielleria di via Acquaviva, a Caserta, è stata presa di mira da una banda di ladri che ha messo a segno un furto con spaccata, portando via gioielli e preziosi per un valore di circa 60mila euro.

Il colpo: auto usata come ariete e fuga organizzata

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno messo in atto un piano ben studiato. Per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, hanno posizionato una vettura al centro della strada, bloccando il passaggio. Successivamente, con una Fiat Punto, hanno sfondato la vetrina dell’esercizio commerciale, riuscendo così ad accedere all’interno della gioielleria.

Una volta dentro, hanno saccheggiato i preziosi e si sono dati alla fuga, abbandonando sul posto l’auto utilizzata come ariete. La loro fuga è poi proseguita su un’altra vettura, la cui tipologia e targa sono ora al vaglio degli investigatori.

Indagini in corso: analizzate le telecamere di sorveglianza

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Caserta, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno della gioielleria e lungo la strada. L’obiettivo è individuare elementi utili per identificare la banda responsabile del colpo.

Un precedente simile nelle scorse settimane

L’episodio richiama un altro furto avvenuto alcune settimane fa a Caserta, con modalità analoghe. In quel caso, i ladri avevano sfondato l’ingresso di un istituto di credito in Corso Trieste, riuscendo a mettere a segno un colpo simile. Gli inquirenti stanno valutando eventuali collegamenti tra i due episodi.