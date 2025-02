Una leggera scossa di terremoto è stata registrata all’alba di ieri nel comune di Polla, nel Vallo di Diano. Il sisma, di magnitudo 2.1, è stato rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a una profondità di 8 chilometri.

Nessun danno segnalato

Fortunatamente, il lieve movimento tellurico non ha causato danni a persone o strutture. Trattandosi di una scossa di bassa intensità, in molti casi potrebbe essere passata inosservata, se non per qualche lieve avvertimento tra la popolazione locale.

Precedenti eventi sismici nella zona

Non è la prima volta che l’area del Vallo di Diano registra piccoli fenomeni sismici: lo scorso dicembre, una scossa simile, sempre di bassa magnitudo, fu avvertita nella stessa zona, causando solo un po’ di paura tra i residenti.

Il monitoraggio sismico dell’INGV

L’INGV continua a monitorare costantemente l’attività sismica della zona, fornendo aggiornamenti in tempo reale sugli eventi tellurici registrati in Italia. Nonostante la bassa intensità, è sempre importante restare informati e adottare le norme di sicurezza in caso di eventi più significativi.