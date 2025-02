Un’app innovativa pensata per garantire la sicurezza notturna delle donne e di tutte le persone che si sentono vulnerabili mentre sono da sole nelle ore buie è stata proposta in commissione Pari Opportunità. Questa iniziativa, presentata dall’avvocato Maria Grazia Santosuosso, componente del comitato pari opportunità dell’Ordine forense di Napoli, mira a offrire un luogo sicuro a chiunque si trovi in difficoltà per strada.

Caratteristiche dell’App: Sicurezza e Supporto Reale

L’applicazione consente di individuare punti sicuri nei dintorni, tra cui esercizi commerciali, guardianie di condomini e altri luoghi aperti di notte pronti ad accogliere chi ne avesse bisogno. Gli utenti possono visualizzare in tempo reale quali luoghi sono disponibili lungo il loro percorso e sapere quale tipo di supporto possono offrire, come ad esempio la possibilità di rifugiarsi in un negozio o chiedere assistenza in caso di pericolo.

Un’altra funzionalità importante dell’app è la possibilità di segnalare le zone di rischio. Questo aiuta a costruire una mappa dinamica della sicurezza urbana che si aggiorna grazie al contributo della comunità. In questo modo, si favorisce la creazione di una rete solidale diffusa, in cui ogni cittadino ha la possibilità di contribuire a migliorare la sicurezza collettiva.

L’App come Strumento di Collaborazione

L’iniziativa è accolta positivamente dal consigliere Luigi Musto, presidente della commissione Pari Opportunità, che ha definito il progetto interessante e condivisibile. La proposta potrebbe, infatti, ampliare la sua portata, includendo la collaborazione degli istituti di vigilanza privati, come avvenuto in altre città italiane, per aumentare la sicurezza di cittadini e turisti, contribuendo a una maggiore percezione di sicurezza.

Inoltre, Sergio Colella, membro della giunta del sindaco Manfredi, ha suggerito di sviluppare l’iniziativa in modo da integrarla con altre iniziative analoghe a livello istituzionale, come quelle già attive per la protezione delle donne vittime di violenza.

Un Progetto con Forte Valore Sociale

Secondo Demetrio Gennaro Paipais, altro consigliere della giunta Manfredi, è fondamentale che la commissione si apra alla collaborazione con diverse realtà ed esperti, per rendere il progetto ancora più completo e concreto. Il concetto alla base dell’iniziativa è quello di creare una rete di protezione, che non solo tuteli chi si sente in pericolo, ma che stimoli anche la solidarietà e il senso di responsabilità collettiva tra cittadini.