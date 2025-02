La difficoltà sarà ingrassare più di quindici chili ma per l’ espressione da scugnizzo non ci sarà da lavorare molto. Perchè Massimiliano Caiazzo, il giovanissimo attore scelto per interpretare il grande Pino Daniele, da buon stabiese di nascita ha l’accento napoletano, la risata di chi sa il fatto suo ed i ricci che già si muovono impazziti.

Non è difficile per i fan di Pino, per la sua Napoli e per l’ Italia intera immaginare questo giovane talento partenopeo interpretare l’indimenticato cantautore Pino Daniele. Pare che l’ attore stia già studiando chitarra con l’umiltà di chi sa che il film sarà solo un doveroso omaggio. Per i napoletani Pino è Pino. Intoccabile, intramontabile, incomparabile.

Il film sarà girato ovviamente tra i quartieri di Napoli, dove a dieci anni dalla sua morte quasi ogni giorno dai bar o dai negozi si sentono ancora in filodiffusione le canzoni di Pino Daniele. Il titolo del film targato Rai è “Je so pazzo”, come la celebre canzone che Pino Daniele cantava a cappella con l’ amico Massimo Troisi.

L’ opera televisiva è tratta dal libro di Alessandro Daniele, il figlio di Pino, che ha raccontato la vita del suo papà senza dimenticare l’infanzia difficile e povera, l’ adolescenza napoletana e l’incontro con la Signora musica. Che salverà Pino, non solo per il successo che gli donerà ma per quel senso sulla vita che in tanti cercano e pochi trovano davvero. Le riprese cominceranno i primi di Marzo, per i fan di Daniele è già primavera.