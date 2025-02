Angela, una bambina napoletana di nove anni, è un simbolo di forza e determinazione. Tre anni fa, un tragico incidente l’ha costretta all’amputazione di una gamba, ma la sua voglia di vivere e il suo amore per la danza non si sono mai spenti. Oggi può camminare grazie alle protesi fornite dall’ASL, ma per tornare a ballare ha bisogno di strumenti più adatti alle sue esigenze.

Per aiutarla a realizzare questo sogno, artisti napoletani e associazioni hanno organizzato un grande concerto di beneficenza, intitolato “Tutti Uniti per Angela”, che si terrà mercoledì 12 febbraio al Palapartenope di Napoli. L’intero incasso sarà devoluto alla famiglia della bambina per acquistare nuove protesi, permettendole di riprendere la sua più grande passione.

Il messaggio di solidarietà di Napoli

Tra i promotori dell’iniziativa c’è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha lanciato un appello alla città:

“Aiutiamo Angela a realizzare i suoi sogni. La sua storia è un esempio di forza, coraggio e determinazione. Nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di sorridere e di coltivare la sua passione per la danza. Questo concerto è un segnale importante della solidarietà della nostra Napoli, che sa stringersi attorno a chi ha bisogno. Ogni contributo può fare la differenza. Continuiamo a sostenerla affinché il suo sogno diventi realtà”.

Come partecipare all’evento e sostenere Angela

Chiunque voglia contribuire può farlo partecipando al concerto o effettuando una donazione attraverso i canali ufficiali dell’iniziativa. L’unione e la generosità dei napoletani possono aiutare Angela a compiere un altro passo verso il suo sogno, dimostrando ancora una volta quanto la solidarietà possa cambiare la vita di una persona.

Il 12 febbraio, il Palapartenope sarà il palcoscenico non solo della musica, ma anche di un grande gesto d’amore. Angela merita di tornare a danzare, e Napoli è pronta a farla volare di nuovo.