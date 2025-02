Nel 2025 molte famiglie italiane potranno beneficiare di nuovi bonus e sussidi economici pensati per sostenere chi si trova in difficoltà. Il Governo ha infatti confermato e introdotto diverse misure per far fronte all’aumento del costo della vita, dell’energia e dei beni di prima necessità.

L’accesso a questi aiuti dipenderà principalmente dall’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che non dovrà superare determinate soglie stabilite per ogni singolo bonus. Ecco quali sono i principali bonus disponibili nel 2025 e come fare domanda.

I principali bonus attivi nel 2025

1. Bonus Asilo Nido

Un contributo fino a 3.600€ all’anno destinato ai genitori per il pagamento delle rette degli asili nido. L’importo varia in base all’ISEE e verrà erogato direttamente a chi ne fa richiesta.

2. Assegno Unico Universale

Confermato per il 2025, l’Assegno Unico viene erogato alle famiglie con figli a carico fino al 21° anno di età. L’importo varia in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare.

3. Carta Nuovi Nati

Un aiuto da 1.000€ destinato ai genitori che hanno avuto un figlio nel 2025 o che hanno adottato un bambino nello stesso anno.

4. Bonus Libri Scolastici

Sostegno economico per l’acquisto di libri e materiale scolastico per le famiglie con ISEE basso.

5. Bonus Dipendenti con figli a carico

Un incentivo fino a 2.000€, erogato direttamente in busta paga per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

6. Bonus Gita Scolastica

Un contributo per coprire le spese delle gite scolastiche, riservato ai nuclei familiari con reddito basso.

7. Bonus Mamme in Busta Paga

Previsto un incremento dello stipendio per le mamme lavoratrici, con agevolazioni fiscali e contributive.

8. Bonus Cicogna e Bonus Adozioni

Aiuti economici specifici per le famiglie che accolgono un nuovo nato o che adottano un bambino.

9. Reddito Alimentare

Un sostegno per le famiglie in povertà assoluta, che potranno ricevere pacchi alimentari gratuiti.

10. Assegno di Inclusione

Sostituisce il Reddito di Cittadinanza e garantisce un aiuto economico a famiglie con figli minori, disabili o anziani. L’importo parte da 541,67€ al mese.

11. Bonus Sociale Idrico, Elettrico e Sostegno Affitti

Bonus Idrico: sconto sulla bolletta dell’acqua per le famiglie a basso reddito, Bonus Sociale Elettrico: riduzione sulla bolletta della luce per chi ha un ISEE sotto una certa soglia.

Sostegno Affitti e Morosità: aiuti per il pagamento del canone di locazione a chi si trova in difficoltà economica.

Come fare domanda

Per richiedere uno di questi bonus è necessario:

Verificare i requisiti ISEE attraverso il portale dell’INPS o un CAF.

Accedere ai portali ufficiali delle istituzioni competenti (INPS, Ministero, Regione o Comune di residenza).

Presentare la domanda online tramite SPID, CIE o CNS.

I dettagli e le modalità di richiesta possono variare in base alla regione, quindi è consigliabile consultare i siti ufficiali degli uffici competenti per ottenere informazioni aggiornate.