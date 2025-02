Julia, il cui nome è di fantasia, era in Italia con il marito per celebrare il 46° anniversario di matrimonio. Tuttavia, fin dal primo giorno a Napoli, la turista ha iniziato a manifestare segni di malessere. La situazione è rapidamente peggiorata, portando a una chiamata d’emergenza al 118 e al primo ricovero al pronto soccorso del San Paolo.

Dopo una serie di esami approfonditi, tra cui analisi ematochimiche e imaging, le è stata diagnosticata una colecistite acuta. Sotto terapia medica, con idratazione e antibiotici, Julia ha mostrato una remissione dei sintomi e, in buona fede, è stata dimessa in buone condizioni cliniche.

Un Nuovo Episodio e il Ritorno in Ospedale

Purtroppo, tre giorni dopo la dimissione, Julia ha avuto un nuovo episodio acuto che l’ha costretta a tornare al pronto soccorso dello stesso ospedale. In questa seconda valutazione, sono stati eseguiti ulteriori esami:

Prelievi ematochimici

Elettrocardiogramma

Visita chirurgica

Ecografia addominale

Quest’ultima indagine ha evidenziato la presenza di una colecisti litiasica con pareti ispessite ed edematose, segno di un quadro infiammatorio in peggioramento. Di fronte a questa evoluzione clinica, Julia è stata immediatamente trasferita alla UOC di Chirurgia Generale, diretta dal dott. Alberto D’Agostino, per una valutazione più approfondita.

L’Intervento Chirurgico d’Emergenza

Dopo una colangio-RM e una valutazione complessiva del quadro clinico, il team medico ha deciso per un intervento chirurgico d’urgenza: una colecistectomia laparoscopica.

L’intervento, eseguito da un’equipe di eccellenza composta dai chirurghi Domenico Fico e Alessio Ruggiero, con il supporto dell’anestesista Maria Lucia Tuccillo e coordinati dal personale infermieristico guidato da Vincenzo Nota, si è svolto senza complicazioni.

Il decorso post-operatorio è stato regolare: Julia ha seguito un monitoraggio clinico quotidiano, con visite e prelievi ematochimici, fino al momento della dimissione in buone condizioni.

Riconoscimenti e Testimonianze di Gratitudine

Il successo dell’intervento e la qualità delle cure fornite hanno suscitato grande soddisfazione non solo tra i medici, ma anche tra i pazienti. Ciro Verdoliva, Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 Centro, ha espresso parole di elogio:

“Anche in questo caso le donne e gli uomini dell’ASL Napoli 1 Centro sono stati straordinari. Grazie alla loro professionalità e competenza hanno trattato un caso clinico al meglio. Una sanità d’eccellenza che ogni giorno offre risposte ai nostri concittadini e, quando serve, anche a chi è a Napoli solo di passaggio.”

La gratitudine di Julia è stata ulteriormente espressa in una commovente lettera di encomio inviata al San Paolo. Nella lettera, la turista americana ha elogiato l’attenzione, la disponibilità e la competenza di tutto il personale, aggiungendo con un tocco di umorismo:

“Vi mando tanti, tanti ringraziamenti e complimenti per le cure mediche di qualità superiore che mi avete dato all’ospedale San Paolo. Il vostro team è stato compassionevole, estremamente disponibile… Mi fate quasi venire voglia di trasferirmi a Napoli per essere vicino al vostro ospedale. In futuro speriamo di tornare a Napoli in salute. E mangeremo la pizza insieme!”