I carabinieri della Compagnia di Solofra hanno rinvenuto la Fiat 500 utilizzata dai banditi per la rapina al supermercato h24 di via Risorgimento, a Montoro. L’auto è stata trovata in aperta campagna, abbandonata e data alle fiamme, un chiaro tentativo dei malviventi di eliminare ogni traccia utile alle indagini.

Indagini in corso anche fuori provincia

Il colpo è stato messo a segno nella notte e gli investigatori stanno lavorando a ritmo serrato per risalire ai responsabili. Al momento, non si esclude alcuna pista, e le ricerche si stanno estendendo anche fuori provincia, nel tentativo di identificare i membri della banda.

Le forze dell’ordine stanno esaminando i filmati di videosorveglianza e raccogliendo elementi utili per risalire agli autori del raid.