Le famiglie italiane continuano a vivere una condizione economica difficile. Secondo recenti stime, l’Italia ha visto una delle peggiori performance in Europa riguardo ai salari reali tra il 2019 e il 2023. Oltre a ciò, il mercato del gas ha portato ad aumenti significativi che pesano sulle piccole e medie imprese, ma anche sulle famiglie. L’Assoutenti ha denunciato un aumento delle bollette del 21,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una famiglia tipo che arriva a spendere 309 euro in più per il gas.

L’Intervento del Governo: Un Bonus Sociale Energia Potenziato

Per venire incontro alle difficoltà economiche delle famiglie, il governo ha deciso di potenziare il bonus sociale energia, destinato ad abbattere i costi delle bollette di gas e luce. La misura, attesa da tempo, prevede l’ampliamento delle soglie ISEE per accedere al bonus, permettendo a un numero maggiore di cittadini di beneficiarne.

Come Funziona il Bonus Sociale Energia da 495 Euro

Il bonus sociale energia da 495 euro è una delle misure principali adottate dal governo per contrastare l’aumento delle bollette. Grazie all’ampliamento delle soglie ISEE, un numero maggiore di famiglie potrà ottenere uno sconto significativo sulle proprie utenze. Le nuove soglie sono le seguenti:

Soglia ISEE per i nuclei familiari ordinari: da 9.530 euro a 15.000 euro.

Soglia ISEE per le famiglie numerose (almeno quattro figli a carico): da 20.000 euro a 30.000 euro.

Questa modifica permetterà a milioni di famiglie, anche quelle a reddito medio-basso, di accedere al bonus. Non è la prima volta che il bonus sociale energia viene potenziato. Nel 2022 e nel 2023, il limite ISEE era stato già innalzato per rispondere agli aumenti dei prezzi.

Requisiti per Ottenere il Bonus Sociale Energia

Per beneficiare del bonus da 495 euro, non basta solo soddisfare il requisito dell’ISEE. Ecco gli altri principali requisiti necessari:

Titolarità di una fornitura attiva di energia elettrica o gas (anche centralizzata).

Destinazione d’uso domestico: il bonus è destinato solo a usi domestici, quindi non è valido per attività commerciali o professionali.

Misuratore gas fino alla classe G6: il bonus si applica solo per i misuratori di gas di classe G6 o inferiore, che coprono la maggior parte delle utenze domestiche.

Come Richiedere il Bonus

Per richiedere il bonus, i cittadini devono seguire una procedura specifica. In generale, la domanda viene presentata attraverso il proprio fornitore di energia o gas, che invierà poi la richiesta all’INPS per l’approvazione. Sarà necessario presentare una documentazione relativa all’ISEE aggiornato e alla fornitura di energia attiva.