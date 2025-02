Un’impressionante tromba d’aria ha toccato terra sul Lago di Miseno, a Bacoli, nella provincia di Napoli. Il video dell’evento è stato pubblicato sulla pagina Meteo Pop e in breve tempo è diventato virale sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meteo POP (@retemeteoamatori)

Maltempo nel Napoletano: un fenomeno spettacolare e pericoloso

La tromba d’aria è uno degli effetti del forte maltempo che ha colpito oggi l’area del Napoletano. Il fenomeno, noto anche come waterspout quando si forma sull’acqua, si è sviluppato rapidamente, creando una colonna vorticosa che ha impressionato residenti e utenti del web.

Le condizioni atmosferiche instabili, con forti venti e temporali, hanno favorito la formazione di questo spettacolare evento meteorologico. Fortunatamente, non si registrano danni significativi o feriti.

Il video virale: immagini impressionanti sui social

Il filmato condiviso sulla pagina Meteo Pop mostra la tromba d’aria mentre si muove sul Lago di Miseno, sollevando spruzzi d’acqua e creando una scena surreale. Il video ha raccolto in poco tempo migliaia di visualizzazioni, commenti e condivisioni, con utenti stupiti dalla potenza della natura.

Trombe d’aria e cambiamenti climatici

Negli ultimi anni, eventi meteorologici estremi come le trombe d’aria sono diventati sempre più frequenti in Italia. Gli esperti attribuiscono questa tendenza ai cambiamenti climatici, che aumentano l’instabilità atmosferica e favoriscono fenomeni intensi anche in zone meno abituate a tali eventi.