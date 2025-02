Nella serata di oggi, lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, saranno attivate chiusure e rallentamenti per consentire il passaggio di un trasporto eccezionale destinato infatti ai lavori dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

Dettagli del trasporto eccezionale

Il convoglio trasporterà la TBM “Cutterhead”, una macchina utilizzata per la costruzione della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria dunque per il Lotto 1° Battipaglia – Romagnano e interconnessione con la linea storica Battipaglia-Potenza.

Dimensioni del convoglio:

Lunghezza: 54,50 metri

Larghezza: 8,00 metri

Peso: 385,30 tonnellate

Chiusure e limitazioni al traffico

Dalle ore 22:00 di oggi fino alle 01:00 di domani quindi saranno attivate le seguenti chiusure:

Chiusura dello svincolo di Pontecagnano Nord

Il traffico sarà deviato su percorsi alternativi.

Chiusure temporanee degli svincoli in ingresso in A2

Pontecagnano Sud

Battipaglia

Eboli

Campagna

Inoltre chiusura della rampa di immissione Area di Servizio Campagna Ovest

Rallentamenti e blocchi temporanei

Nel tratto quindi compreso tra il km 18,425 e il km 43,500 si prevedono:

Inoltre blocchi temporanei nei pressi dei viadotti per operazioni di monitoraggio

Rallentamenti dovuti alla presenza della Safety Car

Percorsi alternativi consigliati

Per i veicoli provenienti dalla A2 Dir Napoli e A30, diretti a sud con uscita a Pontecagnano Nord, si consiglia quindi:

Uscita a Fratte

Prosecuzione quindi sulla Tangenziale con uscita Salerno Est/Pontecagnano

Chiusure aggiuntive dalle 22:00 alle 24:00

Tre rampe dello svincolo di Pontecagnano saranno chiuse:

In carreggiata sud infine con uscita obbligatoria a Pontecagnano

Rampa di immissione alla SS 18 Tangenziale di Salerno in direzione A2

Rampa di immissione alla SS 18 Tangenziale di Salerno in direzione opposta