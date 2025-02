A San Martino Valle Caudina, la polizia municipale ha bloccato un’ambulanza abusiva grazie al sistema elettronico di lettura targhe. Il mezzo, che circolava con assicurazione scaduta, non era autorizzato al trasporto di pazienti e il personale a bordo non risultava idoneo.

Scoperta e intervento della polizia

Durante un controllo stradale, il sistema di lettura targhe ha segnalato irregolarità nell’assicurazione del veicolo. Gli agenti hanno quindi fermato l’ambulanza per ulteriori verifiche, scoprendo che il mezzo operava senza le necessarie autorizzazioni sanitarie.

Un paziente in pericolo

A bordo dell’ambulanza viaggiava un anziano di 98 anni in gravi condizioni, che necessitava di cure urgenti. Per garantire la sua sicurezza, è stato immediatamente trasferito all’ospedale di Benevento con un’altra ambulanza regolare.

Pesanti sanzioni per i responsabili

Oltre alla violazione dell’assicurazione scaduta, i responsabili del trasporto abusivo dovranno rispondere di gravi irregolarità, tra cui l’assenza di autorizzazione e di personale qualificato. Sono scattate pesanti sanzioni, e le autorità stanno approfondendo il caso per accertare eventuali ulteriori responsabilità.