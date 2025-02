Un cavallo costretto a tenere il passo di un’auto in movimento sulla rampa di immissione all’Asse Mediano, mentre un passeggero lo tratteneva con una corda. L’episodio, avvenuto ad Acerra, nel Napoletano, è documentato da un automobilista che ha assistito alla scena e ha deciso di denunciare l’accaduto.

Le immagini, che mostrano chiaramente il veicolo coinvolto, sono inviate al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha rilanciato la segnalazione sui suoi canali social, chiedendo un intervento immediato delle autorità.

Indagini in corso per identificare i responsabili

Secondo quanto dichiarato dal deputato, la targa dell’auto è perfettamente visibile nelle immagini, motivo per cui è stata richiesta alle forze dell’ordine l’identificazione del proprietario del veicolo e la denuncia dei due soggetti coinvolti.

Borrelli ha sottolineato come episodi di questo tipo evidenzino una grave mancanza di rispetto per gli animali, ancora diffusa in alcune aree. Per questo motivo, ha ribadito l’urgenza di modificare le normative vigenti, rendendole più severe nei confronti di chi maltratta gli animali.

Necessarie misure di prevenzione e tutela

Oltre a denunciare l’episodio, il deputato ha posto l’accento sulla necessità di attuare controlli più rigorosi su chi detiene animali in condizioni inadeguate. Secondo Borrelli, situazioni del genere dimostrano quanto sia fondamentale intervenire sia con azioni repressive, per punire i responsabili, sia con misure preventive, volte a garantire il benessere degli animali.

“Queste creature dovrebbero essere tolte ai loro aguzzini e ospitate in strutture adeguate”, ha dichiarato Borrelli, evidenziando l’importanza di un sistema di protezione efficace per gli animali vittime di sfruttamento e maltrattamenti.